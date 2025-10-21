október 21., kedd

Helyi kék hírek

Hihetetlen! Csaló hirdetett hazugságvizsgálatot, bedőltek neki

Címkék#poligráfos vizsgálat#szakember#Kaposvári Járásbíróság

Poligráfos vizsgálatra kerestek szakembert. A hazugságvizsgálatot azonban egy csaló hirdette, le is kapcsolták a rendőrök.

Kovács Gábor László
Fotó: RichVintage

Egy Somogy vármegyében élő ügyfél egy szakember-keresésre létrehozott honlapon a lakóhelye környékén keresett hazugságvizsgálatot végző vállalkozót. A sértett hirdetésére végül a büntetett előéletű, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében élő vádlott jelentkezett, aki 120 ezer forint körüli összegért vállalta a poligráfos vizsgálat elvégzését. 

A hazugságvizsgálat átverés volt

A sértettől többszáz kilométerre élő vádlott azonban a pénz átutalását követően elérhetetlenné vált, mivel sem szándéka, sem szakértelme nem volt a kért vizsgálat elvégzéséhez. 

A Kaposvári Járási Ügyészség kisebb kárt okozó csalás vétsége miatt emelt vádat a negyvenes évei végén járó férfi ellen. A büntetőeljárás során a vádlott a bűncselekmény elkövetését beismerte és a sértettnek okozott kárt teljes egészében megtérítette, ezért az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a vádlottal szemben közérdekű munka büntetés kiszabását indítványozta.

 

