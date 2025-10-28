október 28., kedd

Tragikus tűzeset

Hihetetlen tragédia: élete árán oltotta el a tüzet otthonában egy férfi

Címkék#halálos tűz#tűz#katasztrófavédelem

Kedden késő délelőtt érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy egy parasztházban kialudt tűz nyomait és egy holttestet találtak meg. A százötven négyzetméteres, egyszintes épület konyhájában csaptak fel a lángok korábban, kis területen a bejárati ajtó, szék és lomok égtek a baranyai Szalatnakon, a Béka utcában. A tüzet az ott lakó idős férfi eloltotta, azonban életét vesztette. A tűz keletkezési körülményeinek tisztázása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít.

Az országos katasztrófavédelem felhívja a figyelmet, hogy tüzet csak akkor próbáljunk meg oltani, ha azt a saját testi épségünk kockáztatása nélkül meg tudjuk tenni. Érdemes otthon tűzoltó készüléket készenlétben tartani. Egy ABC porral oltó tűzoltó készülékkel a házban időben észlelt kisebb tüzek biztonsággal elolthatók.

 

