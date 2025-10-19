Körözés
1 órája
Hívja a rendőröket, ha látta ezt a férfit – nagyon veszélyes! Szexuális erőszak miatt keresik
A rendőrség honlapján időről időre feltűnik a toplistás bűnözők között egy-egy somogyi. Erdélyi László Márkot szexuális visszaélés miatt keresik.
A Police.hu oldalon található adatok szerint Szexuális erőszak bűntett, továbbá önbíráskodás miatt kiszabott szabadságvesztés letöltése céljából körözik a siófoki Erdélyi László Márkot.
Aki bármilyen információval rendelkezik róla, hívja a 112-es segélyhívószámot, vagy keresse a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságot:
Cím: 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/c.
Posta cím: 7401 Kaposvár, Pf.: 121.
Telefon: +36(82)502-700
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre