Borzalmas rejtély: újabb holttest került elő a Balatonnál

Egy másik holttest is előkerült

Néhány hete szintén körözést bocsátottak ki a siófoki rendőrök, mert hasonló módon csontleletek találtak Ságváron. Akkor legalább több tízéves koponyára bukkantak a ságvári temető környékén, tudtuk meg a válaszból. Általános közigazgatási eljárás rendeltek el az ügyben, hogy minél több információ kiderüljön az elhunytról, de bűncselekmény gyanúja nem merült fel.