2 órája
Borzalmas rejtély: újabb holttest került elő a Balatonnál
A rendőrség körözést adott ki, hogy megállapítsa az elhunyt személyazonosságát. Újabb ismeretlen holttest került elő a Balatonnál.
A siófoki rendőrkapitányság bocsátott ki körözést egy ismeretlen holttest ügyében. A Police.hu-n található szöveg szerint 2025. oktber 13-án 10 óra 05 perckor megérezett a körzeti orvos, aki a csontokat megvizsgálta. Elsődleges véleménye alapján koponya és combcsont darabok, állkapocs és borda csontok kerültek elő a földből. A megítélése alapján az emberi maradványok 50 évnél biztosan régebbiek.
Egy másik holttest is előkerült
Néhány hete szintén körözést bocsátottak ki a siófoki rendőrök, mert hasonló módon csontleletek találtak Ságváron. Akkor legalább több tízéves koponyára bukkantak a ságvári temető környékén, tudtuk meg a válaszból. Általános közigazgatási eljárás rendeltek el az ügyben, hogy minél több információ kiderüljön az elhunytról, de bűncselekmény gyanúja nem merült fel.
