Borzalmas rejtély: újabb holttest került elő a Balatonnál

Címkék#bűncselekmény#holttest#Balaton#rendőrkapitányság

A rendőrség körözést adott ki, hogy megállapítsa az elhunyt személyazonosságát. Újabb ismeretlen holttest került elő a Balatonnál.

A siófoki rendőrkapitányság bocsátott ki körözést egy ismeretlen holttest ügyében. A Police.hu-n található szöveg szerint 2025. oktber 13-án 10 óra 05 perckor megérezett a körzeti orvos, aki a csontokat megvizsgálta. Elsődleges véleménye alapján koponya és combcsont darabok, állkapocs és borda csontok kerültek elő a földből. A megítélése alapján az emberi maradványok 50 évnél biztosan régebbiek.

Holttest találtak A kép illusztráció
Holttest találtak a Balatonnál
Fotóillusztráció: MW

Egy másik holttest is előkerült

Néhány hete szintén körözést bocsátottak ki a siófoki rendőrök, mert hasonló módon csontleletek találtak Ságváron. Akkor legalább több tízéves koponyára bukkantak a ságvári temető környékén, tudtuk meg a válaszból. Általános közigazgatási eljárás rendeltek el az ügyben, hogy minél több információ kiderüljön az elhunytról, de bűncselekmény gyanúja nem merült fel. 

 

 

