Holttestet találtak a kaposvári Honvéd utcában a járdán, sok még a kérdőjel

Olvasóink jelezték, hogy rendőröket és mentősöket riasztottak a napokban a kaposvári Honvéd utcába, mert holttestet találtak. A bejelentés szerint egy férfi élettelenül hevert a régi Patyolat előtti járdaszakaszon, az aluljáró közelében. Többen látták, ahogy hullazsákba tették az elhunytat.

Holttest a kaposvári Honvéd utcában

Amit a holttestről tudni lehet

A közeli tízemeletesben élők úgy tudják, hogy a férfivel szívinfarktus végzett váratlanul, körülötte voltak a szatyrai, ezért többen azt feltételezték, hogy bevásárolni volt. Később kiderült, hogy egy ismert hajléktalanról van szó, a férfi 40-50 év körüli, és a feltételezések szerint nem vetette meg az alkoholt.

A rendőrségtől azt tudtuk meg, hogy a riasztás hétfőn 18 órakor történt. A holttest személyazonosságát megállapították, a mentőorvos megvizsgálta, és nem talált rajta külsérelmi nyomokat. Az idegenkezűséget kizárták, de mivel a közterületen történt, rendkívüli halálesetről van szó, a rendőrség közigazgatási eljárást indított.