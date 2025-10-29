október 29., szerda

Holttestet találtak a kaposvári Honvéd utcában a járdán, sok még a kérdőjel

Címkék#holttest#Honvéd utca#hullazsák#rendőr

Bűncselekmény nem történt, de kiszállt a rendőrség. Holttestet találtak a Honvéd utcában, közigazgatási eljárásban vizsgálják a haláleset körülményeit.

Képünk illusztráció.

Fotó: Bozsó Katalin

Olvasóink jelezték, hogy rendőröket és mentősöket riasztottak a napokban a kaposvári Honvéd utcába, mert holttestet találtak. A bejelentés szerint egy férfi élettelenül hevert a régi Patyolat előtti járdaszakaszon, az aluljáró közelében. Többen látták, ahogy hullazsákba tették az elhunytat. 

    

Amit a holttestről tudni lehet

A közeli tízemeletesben élők úgy tudják, hogy a férfivel szívinfarktus végzett váratlanul, körülötte voltak a szatyrai, ezért többen azt feltételezték, hogy bevásárolni volt. Később kiderült, hogy egy ismert hajléktalanról van szó, a férfi 40-50 év körüli, és a feltételezések szerint nem vetette meg az alkoholt. 

A rendőrségtől azt tudtuk meg, hogy a riasztás hétfőn 18 órakor történt. A holttest személyazonosságát megállapították, a mentőorvos megvizsgálta, és nem talált rajta külsérelmi nyomokat. Az idegenkezűséget kizárták, de mivel a közterületen történt, rendkívüli halálesetről van szó, a rendőrség közigazgatási eljárást indított.       

 

