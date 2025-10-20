Gázolás
23 perce
Horrorbaleset Kaposváron: biciklist gázolt el egy kamion
Kamion gázolt egy biciklist a kaposvári Nyugativánfa utca közelében.
Baleset a Jutai úton.
Drámai közlekedési balesettel indult a hét a szentjakabi városrészben. A Pécsi utcában lévő Kapos híd közelében, a Nyugativánfa utca és a Kometa közti szakaszon egy kamion eddig ismeretlen körülmények között elgázolt egy kerékpárost.
Nagy a torlódás a közelben, úgy tudjuk, hogy a biciklis súlyos sérüléseket szenvedett a baleset következtében. Úgy tudjuk, életveszélyes állapotban szállítottak kórházban.
Aki teheti, kerülje el ezt az útszakaszt és vezessenek óvatosan.
