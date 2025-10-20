Horrorbaleset Kaposváron: biciklist gázolt el egy kamion

Drámai közlekedési balesettel indult a hét a szentjakabi városrészben. A Pécsi utcában lévő Kapos híd közelében, a Nyugativánfa utca és a Kometa közti szakaszon egy kamion eddig ismeretlen körülmények között elgázolt egy kerékpárost.

Nagy a torlódás a közelben, úgy tudjuk, hogy a biciklis súlyos sérüléseket szenvedett a baleset következtében. Úgy tudjuk, életveszélyes állapotban szállítottak kórházban.

Aki teheti, kerülje el ezt az útszakaszt és vezessenek óvatosan.