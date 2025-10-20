október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gázolás

1 órája

Horrorbaleset Kaposváron: biciklist gázolt el egy kamion

Címkék#kamion#Kapos-híd#kerékpáros#baleset

Kamion gázolt egy biciklist a kaposvári Nyugativánfa utca közelében.

Koszorus Rita
Horrorbaleset Kaposváron: biciklist gázolt el egy kamion

Drámai közlekedési balesettel indult a hét a szentjakabi városrészben. A Pécsi utcában lévő Kapos híd közelében, a Nyugativánfa utca és a Kometa közti szakaszon egy kamion eddig ismeretlen körülmények között elgázolt egy kerékpárost. 

Nagy a torlódás a közelben, úgy tudjuk, hogy a biciklis súlyos sérüléseket szenvedett a baleset következtében. Úgy tudjuk, életveszélyes állapotban szállítottak kórházban. 
Aki teheti, kerülje el ezt az útszakaszt és vezessenek óvatosan.

Horrorbaleset Kaposváron: biciklist gázolt el egy kamion

Fotók: Lang Róbert

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu