október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ellenőrzés

2 órája

Ennyi részeg sofőrt fogtak a rendőrök Kaposváron - nem jó, de nem is tragikus

Címkék#Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság#járőr#mobiltelefon

A rendőrök mindenkit megállítottak, hogy megfújassák a szondát. Két ittas sofőr akadt a 875 kaposvári autósból.

Kovács Gábor László
Ennyi részeg sofőrt fogtak a rendőrök Kaposváron - nem jó, de nem is tragikus

Fotó: Sipeki Péter

Ittas sofőrökre vadásztak a rendőrök: a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrséggel közösen hajtott végre célirányos ellenőrzést.

Ittas sofőrökre vadásztak a rendőrök Fotó: police.hu
Ittas sofőrökre vadásztak a rendőrök Fotó: police.hu 

Ittas sofőröket fogtak 

A rendőrök szeptember 30-án Kaposvár és vonzáskörzete forgalmát ellenőrizték fokozottan. A szabályszegők hatékonyabb kiszűrése érdekében az egyenruhások nemcsak civil autókkal, hanem drónokkal is ellenőrizték a közlekedésbiztonság tekintetében legkritikusabb pontokat, valamint finn módszerrel is szondáztattak.

Az akció ideje alatt a járőrök 875 gépjárművezetőt ellenőriztek, közülük két sofőrnél merült fel az ittasság gyanúja. A rendőröknek emellett biztonsági öv használatának hiánya, sebességtúllépés, irányváltoztatás és elsőbbségi szabályok megsértése, valamint vezetés közben kézben tartott mobiltelefon-használat miatt összesen 65 esetben kellett intézkedniük. Az ellenőrzést hét járőrautó, öt civil gépkocsi, két sebességmérő berendezés és három drón segítette.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság megyeszerte tervez további, ehhez hasonló jellegű ellenőrzéseket, ezért kérik a közlekedésben résztvevőket, hogy mindig tartsák be a közúti szabályokat. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu