Ennyi részeg sofőrt fogtak a rendőrök Kaposváron - nem jó, de nem is tragikus

Ittas sofőrökre vadásztak a rendőrök: a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrséggel közösen hajtott végre célirányos ellenőrzést.

Ittas sofőröket fogtak

A rendőrök szeptember 30-án Kaposvár és vonzáskörzete forgalmát ellenőrizték fokozottan. A szabályszegők hatékonyabb kiszűrése érdekében az egyenruhások nemcsak civil autókkal, hanem drónokkal is ellenőrizték a közlekedésbiztonság tekintetében legkritikusabb pontokat, valamint finn módszerrel is szondáztattak.

Az akció ideje alatt a járőrök 875 gépjárművezetőt ellenőriztek, közülük két sofőrnél merült fel az ittasság gyanúja. A rendőröknek emellett biztonsági öv használatának hiánya, sebességtúllépés, irányváltoztatás és elsőbbségi szabályok megsértése, valamint vezetés közben kézben tartott mobiltelefon-használat miatt összesen 65 esetben kellett intézkedniük. Az ellenőrzést hét járőrautó, öt civil gépkocsi, két sebességmérő berendezés és három drón segítette.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság megyeszerte tervez további, ehhez hasonló jellegű ellenőrzéseket, ezért kérik a közlekedésben résztvevőket, hogy mindig tartsák be a közúti szabályokat.