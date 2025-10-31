október 31., péntek

Helyi kék hírek

2 órája

Botrány tört ki a kaposvári jégkorongmérkőzésen

Címkék#Kaposvári Járási Ügyészség#vétség#vendégjátékos#vádlott

Az egyik játékos felbőszült apját több embernek kellett lefognia. Botrány tört ki a kaposvári jégkorongmérkőzésen.

A fia jégkorongmérkőzésén vett részt szurkolóként egy férfi Kaposváron még 2024 decemberében. A mérkőzés végén a két utánpótláscsapat játékosai szóváltásba keveredtek egymással, ami dulakodásig fajult, végül a szétválasztásuk után a játékosok a nézőtértől elzárt öltözőik felé indultak.

Ezen a korláton mászott át a vádlott a jégkorongmérkőzésen
A korláton átmászott a szurkoló a jégkorongmérkőzésen

Az egyik édesapa azonban nem tudott uralkodni az érzelmein, és elkezdte szidalmazni a vendégcsapat öltöző felé tartó játékosait, majd a korláton átmászva a nézőktől elzárt területre ugrott, ahol agresszívan megindult a vendégcsapat tagjai felé. További tettlegességre azonban nem került sor, mivel a vendégjátékosok lefogták a férfit.

A Kaposvári Járási Ügyészség rendbontás vétsége miatt emelt vádat a negyvenes évei végén járó férfi ellen. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a vádlottal szemben próbára bocsátást indítványozott.

 

