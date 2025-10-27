október 27., hétfő

Szabina névnap

Csalás

1 órája

Hamis koncertjegyeket és focibelépőket árult ezen a somogyi településen

Címkék#bűncselekmény#koncert#foci

Koncertekre és foci EB-re is árult belépőket egy leleményes borsodi fiatal, de kiderült, hogy nincs az a koncert, amire tőle jegyet lehetett volna venni. Több mint egy tucat embert vert át, egy fejéri vásárlótól 300 ezer forintot csalt ki focimeccs jegyre.

Koszorus Rita

A Marcali Járási Ügyészség kisebb kárt okozó, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy borsodi fiatallal szemben. Kamu jegyeket árult a férfi, akit végül lekapcsoltak a rendőrök.

A hand extracts three concert tickets from a pocket, a common tactic used in ticket scalping Jegyekkel üzletelt egy borsodi csaló, somogyiakat is tőrbe csalt. Most a bíróság előtt kell felelnie tettéért.
Jegyekkel üzletelt egy borsodi csaló, somogyiakat is tőrbe csalt. Most a bíróság előtt kell felelnie tettéért.  Fotó: JUN LI

A vádirat lényege szerint a férfi tavaly január és május között az egyik közösségi oldalon a 2024-es Labdarúgó Európa-bajnokságra, valamint a legnépszerűbb magyar előadók koncertjeire szóló jegyeket hirdetett, holott azokkal ténylegesen nem rendelkezett. A csaló a vevőkkel üzenetben tartotta kapcsolatot, majd a sértetteket rávette arra, hogy a vételárat utalják át előre. Ezt meg is tették tizenheten, közülük a legnagyobbat egy Fejér vármegyei sértett bukta. Ő 300 ezer forintot fizetett ki a nem létező belépőjegyekre, de végül nem kapott jegyet és a labdarúgó EB-re sem jutott ki a pórul járt vásárló.  A sértett kára ugyanakkor megtérült, mivel a vádlott testvére a kicsalt összeget visszafizette.

Az ügyészség a Marcali Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését beismerő és megbánó férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

 

