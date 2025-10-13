október 13., hétfő

Baleset

51 perce

Kamion és autó karambolozott az M7-esen, a sztráda mindkét oldalán terelés van

Baleset történt a M7-es autópályán.

Harsányi Miklós

– Kamion és személyautó ütközött az M7-es autópálya 44-es kilométerszelvényénél, Velence térségében – tájékoztatott a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. –  A székesfehérvári hivatásos és a pázmándi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket. 

A sztráda mind a kettő oldalán egy-egy sávon halad a forgalom.

 

