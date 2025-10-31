október 31., péntek

Kamionsofőrökre hozták rá a frászt az M7-esen

Az előzési tilalom és a követési távolság betartását ellenőrizték. Kamionsofőrökre vadásztak az M7-esen.

A kamionsofőrökre figyeltek a rendőrök az M7-esen, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának munkatársai közúti ellenőrzéseket hajtottak végre az autópálya somogyi szakaszán. Az intézkedés elsősorban a nehéz tehergépkocsik előzési tilalmának ellenőrzésére és a követési távolság betartására irányult.

Kamionsofőröket ellenőriztek a rendőrök

Az ellenőrzés alatt a rendőröknek összesen 11 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben kellett intézkedniük.

A razzia kapcsán felhívják a járművezetők figyelmét arra, hogy tilos előzni az azonos irányú forgalom számára két forgalmi sávval rendelkező autópályán és autóúton 6 óra és 22 óra között a 7500 kilogrammot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, vontatóval, valamint e járműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel.

Előzési tilalom esetén ezen járműveknek olyan követési távolságot kell tartaniuk, hogy közéjük legalább egy járműszerelvény biztonságosan besorolhasson.    

 

