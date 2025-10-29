október 29., szerda

Frissített: a somogyi sportvezető és családja a kenyai repülőgép tragédia áldozata

Címkék#Ifjabb Süllős Gyula#szakosztály#boksz

Az egész világot megrázta a kenyai repülőtragédia. Az áldozatok között kaposvári kötődésű sportvezető is van.

Koszorus Rita
Frissített: a somogyi sportvezető és családja a kenyai repülőgép tragédia áldozata

Sajtóhírek szerit ifjabb Süllős Gyula egyike a kenyai repülőgép baleset áldozatainak, akinek édesapja 2004-től éveken át a kaposvári közétkeztetés megkerülhetetlen alakja volt és mecénásként ő is, valamint fia is sokat tett a magyar és a somogyi ökölvívásért. 

kaposvári vállalkozó
Ifjabb Süllős Gyula vitte tovább édesapja, a kaposvári kötődésű vállalkozó örökségét. Forrás: Vasas SC

A Bors értesülései szerint az ismert magyar sportvezető és családja is az áldozatok között van. Október 28-án szállt fel a Diani repülőtérről egy kisrepülő, fedélzetén tíz utassal, köztük nyolc magyar és két német állampolgárral. Nem sokkal később, nagyjából 10 kilométerre a repülőtértől, egy erdős területen lezuhantak, a szörnyű balesetnek nincs túlélője – egyelőre nem ismertek a tragédia okai.

Sajtóinformációk szerint a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, ifjabb Süllős Gyula és családja is a kenyai repülőgép-szerencsétlenség áldozatai között van. A vállalkozóval utazott családja, a gyerekei és a bébiszitter is. Úgy tudjuk, a repülőn utazott ifjabb Süllős Gyula felesége, édesanyja, nővére, sógora és az ő egyik gyermeke, valamint a sportvezető fiatalabb gyermeke és a bébiszitterük hunytak el. 

Kaposvári kötődésű vállalkozó az áldozat

A hírt megerősítette a Vasas SC is honlapján, ahol azt írták: tragikus hirtelenséggel elhunyt Süllős Gyula, klubunk elnökségi tagja, ökölvívó szakosztályunk elnöke és évtizedes névadó családi támogatója.

– A Süllős-család neve évtizedek óta egybefonódik a Vasas ökölvívással, elsőként Id. Süllős Gyula állt a szakosztály mögé mecénásként és névadó támogatóként, 2009-es halála után pedig fia, Ifj. Süllős Gyula vette át ezt az örökséget. Süllős Gyula hosszú évek óta a szakosztály elnöke, egyben klubunk elnökségi tagja, aki mindvégig hűségesen segítette és támogatta klubunkat és a boksz-szakosztályt, olvasható a klub közleményében. – Emlékét, emléküket megőrzi a Vasas család. Nyugodjanak békében! tették hozzá.

Néhány éve adott interjúban beszélt édesapjáról és az ökölvíváshoz fűződő szeretetéről. – Elsősorban édesapám, Id. Süllős Gyula öröksége kötelez, ha az ökölvívás segítéséről beszélünk. Máig akkor vagyok a legbüszkébb, amikor lemegyek a Fáy utcai Gedó-terembe, és meglátom édesapám fotóját a falon, akiről mindenki a legnagyobb tisztelettel beszél. Annak pedig nagyon örülök, hogy az immár évtizedekben mérhető partnerségünk alatt a Süllős-név összekapcsolódott a Vasassal és az egész magyar ökölvívással összekapcsolódott a Süllős-név, mondta akkor. 

Idősebb Süllős Gyula 2009-ben hunyt el, róla elnevezett Süllős Gyula emlékversenyt is rendeztek 2019-ben Kaposváron. Ifjabb Süllős Gyula - aki a Somogy Vármegyei Ökölvívó Szövetség elnöke (volt) - vitte tovább a kaposvári közétkeztetéssel foglalkozó cégeket, előbb a Pensió 17 Kft.-t, majd a Mintamenza Programot. 

 

