1 órája
Frissített: a somogyi sportvezető és családja a kenyai repülőgép tragédia áldozata
Az egész világot megrázta a kenyai repülőtragédia. Az áldozatok között kaposvári kötődésű sportvezető is van.
Sajtóhírek szerit ifjabb Süllős Gyula egyike a kenyai repülőgép baleset áldozatainak, akinek édesapja 2004-től éveken át a kaposvári közétkeztetés megkerülhetetlen alakja volt és mecénásként ő is, valamint fia is sokat tett a magyar és a somogyi ökölvívásért.
A Bors értesülései szerint az ismert magyar sportvezető és családja is az áldozatok között van. Október 28-án szállt fel a Diani repülőtérről egy kisrepülő, fedélzetén tíz utassal, köztük nyolc magyar és két német állampolgárral. Nem sokkal később, nagyjából 10 kilométerre a repülőtértől, egy erdős területen lezuhantak, a szörnyű balesetnek nincs túlélője – egyelőre nem ismertek a tragédia okai.
Sajtóinformációk szerint a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, ifjabb Süllős Gyula és családja is a kenyai repülőgép-szerencsétlenség áldozatai között van. A vállalkozóval utazott családja, a gyerekei és a bébiszitter is. Úgy tudjuk, a repülőn utazott ifjabb Süllős Gyula felesége, édesanyja, nővére, sógora és az ő egyik gyermeke, valamint a sportvezető fiatalabb gyermeke és a bébiszitterük hunytak el.
Kaposvári kötődésű vállalkozó az áldozat
A hírt megerősítette a Vasas SC is honlapján, ahol azt írták: tragikus hirtelenséggel elhunyt Süllős Gyula, klubunk elnökségi tagja, ökölvívó szakosztályunk elnöke és évtizedes névadó családi támogatója.
– A Süllős-család neve évtizedek óta egybefonódik a Vasas ökölvívással, elsőként Id. Süllős Gyula állt a szakosztály mögé mecénásként és névadó támogatóként, 2009-es halála után pedig fia, Ifj. Süllős Gyula vette át ezt az örökséget. Süllős Gyula hosszú évek óta a szakosztály elnöke, egyben klubunk elnökségi tagja, aki mindvégig hűségesen segítette és támogatta klubunkat és a boksz-szakosztályt, olvasható a klub közleményében. – Emlékét, emléküket megőrzi a Vasas család. Nyugodjanak békében! tették hozzá.
Néhány éve adott interjúban beszélt édesapjáról és az ökölvíváshoz fűződő szeretetéről. – Elsősorban édesapám, Id. Süllős Gyula öröksége kötelez, ha az ökölvívás segítéséről beszélünk. Máig akkor vagyok a legbüszkébb, amikor lemegyek a Fáy utcai Gedó-terembe, és meglátom édesapám fotóját a falon, akiről mindenki a legnagyobb tisztelettel beszél. Annak pedig nagyon örülök, hogy az immár évtizedekben mérhető partnerségünk alatt a Süllős-név összekapcsolódott a Vasassal és az egész magyar ökölvívással összekapcsolódott a Süllős-név, mondta akkor.
Idősebb Süllős Gyula 2009-ben hunyt el, róla elnevezett Süllős Gyula emlékversenyt is rendeztek 2019-ben Kaposváron. Ifjabb Süllős Gyula - aki a Somogy Vármegyei Ökölvívó Szövetség elnöke (volt) - vitte tovább a kaposvári közétkeztetéssel foglalkozó cégeket, előbb a Pensió 17 Kft.-t, majd a Mintamenza Programot.