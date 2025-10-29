Videón, ahogy gyanútlan nyugdíjasokat zsebelnek ki szemrebbenés nélkül Kaposváron

Somogyban, nevezetesen Kaposváron csaptak le a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság erői azokra az utazó tolvajokra, akik több áruházban kizsebelték a gyanútlan vásárlókat. A pofátlan módszerről, és az enyves kezű férfiak elfogásáról videófelvétel is készült.

Úgy lopták meg a nyugdíjasokat, mintha nem lenne holnap. Kaposváron elkapták a román tolvajokat.

Mit sem sejtő vásárlókat raboltak ki azok a férfiak, akiket a közelmúltban kapcsoltak le a zsaruk. A két román férfi egy külföldi rendszámú kocsival járta az országot és "vadászott" az áruházakban, így Nagykőrösön, Békéscsabán, Győrben, Zalaegerszegen, Miskolcon és Kaposváron is garázdálkodtak. Kihasználták az áruházakban vásárlók figyelmetlenségét, elég volt egy pillanat, amikor nem figyeltek a bevásárlókocsiba tett holmijukra és már el is emelték a pénztárcákat.

Október 19-én érkezett bejelentés a Székesfehérvári Rendőrkapitányságra, miszerint valaki ellopta egy idős asszony pénztárcáját egy, a székesfehérvári Holland fasoron lévő áruházban. A sértett elmondta, hogy a bevásárlókocsiba tett táskájából emelték ki a tárcáját, benne pénzzel és az irataival. Alig egy órával később egy másik fehérvári áruházból is értesítették a rendőrséget, ahol szintén egy idős nő figyelmetlenségét használták ki: gurulós táskájából vitték el a pénztárcáját.

A sorozatlopás Kaposváron ért véget

A nyomozók a biztonsági kamerák felvételeit elemezve megállapították, hogy mindkettőt egy tolvaj követte el, aki külföldi rendszámú autóval, sofőr társával együtt hagyta el a helyszíneket.

A rendőrök kiterjesztették az adatelemzést és az értékelést, a bűncselekménysorozat Kaposváron ért véget. Az egyenruhások egy áruház parkolójában próbálták megállítani a gyanús járművet. Ez gyorsan átcsapott autós üldözésbe, mert a sofőr nagy sebességgel elmenekült, de végül nem jutott messzire. Az autó átvizsgálásakor előkerült a percekkel korábban ellopott pénztárca a sértett személyes irataival.

A két román férfi igazoltatása során a rendőrök megállapították, hogy egyiküket a német hatóságok vagyon elleni bűncselekmények miatt körözik.

A kaposvári rendőrök elfogták a 38 és a 45 éves férfit, majd átadták a Székesfehérvári Rendőrkapitányság nyomozóinak, akik őrizetbe vételük mellett többrendbeli, társtettesként elkövetett lopás bűntett és más bűncselekmények miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Kezdeményezték letartóztatásukat.