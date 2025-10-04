Szörnyű tragédia: nem élte túl a kerékpáros az ütközést

Több mentőautó és egy mentőhelikopter is érkezett péntek délután Ebesre, ahol egy személyautó amikor Vasút utca és az Újsor utca kereszteződésébe ért, összeütközött egy kerékpárossal. Ugyan az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta társoldalunkat, a Haon.hu-t, a 40 év körüli nőt sikeres újraélesztést követően földi úton szállítottak kórházba, azonban a rendőrség közölte, a szakszerű orvosi ellátás ellenére a kerékpáros baleset áldozata a kórházban életét vesztette.

Halálos kerékpáros baleset történt a Hajdú-Bihar vármegyei Ebesen

Forrás: Tóth Imre

A baleset helyszínén készült fotókért kattints a Haon.hu oldalára.

Halállal végződött a kerékpáros baleset

Vármegyénkben augusztusban történt utoljára halálos kerékpáros baleset. Akkor biciklizés közben lett rosszul és ezért elesett, majd nem sokkal később meghalt egy férfi Balatonbogláron. A kerékpáros baleset során olyan erősen beütötte a fejét, hogy hiába próbálták újraéleszteni, már nem lehetett megmenteni. A szemtanúk hívtak segítséget, mert a férfi magatehetetlenül feküdt az úton. Egy mentőtiszti kocsi és egy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.