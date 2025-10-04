október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedési baleset

23 perce

Szörnyű tragédia: nem élte túl a kerékpáros az ütközést

Címkék#rendőrség#áldozat#kerékpáros baleset#személyautó

Egy kerékpáros és egy autó ütközött össze, több mentőegység, köztük egy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Azonban a gyors segítség ellenére sem élte túl az áldozat a kerékpáros balesetet.

Klein Péter Nándor

Több mentőautó és egy mentőhelikopter is érkezett péntek délután Ebesre, ahol egy személyautó amikor Vasút utca és az Újsor utca kereszteződésébe ért, összeütközött egy kerékpárossal. Ugyan az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta társoldalunkat, a Haon.hu-t, a 40 év körüli nőt sikeres újraélesztést követően földi úton szállítottak kórházba, azonban a rendőrség közölte, a szakszerű orvosi ellátás ellenére a kerékpáros baleset áldozata a kórházban életét vesztette. 

kerékpáros baleset történt Ebesen
Halálos kerékpáros baleset történt a Hajdú-Bihar vármegyei Ebesen
Forrás: Tóth Imre

A baleset helyszínén készült fotókért kattints a Haon.hu oldalára

Halállal végződött a kerékpáros baleset 

Vármegyénkben augusztusban történt utoljára halálos kerékpáros baleset. Akkor biciklizés közben lett rosszul és ezért elesett, majd nem sokkal később meghalt egy férfi Balatonbogláron. A kerékpáros baleset során olyan erősen beütötte a fejét, hogy hiába próbálták újraéleszteni, már nem lehetett megmenteni. A szemtanúk hívtak segítséget, mert a férfi magatehetetlenül feküdt az úton. Egy mentőtiszti kocsi és egy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu