Tízezerért fellökte és kirabolta a kerékpárost a barcsi Bonnie és Clyde

A kerékpáros és a pár 2025 márciusában egy barcsi presszóban tartózkodtak, és a fiatalok megfigyelték, hogy a fogyasztását fizető sértettnél maradt még készpénz. A számla rendezését követően a sértett felült biciklijére és távozott, de a fiú és a lány futva követni kezdtek azért, hogy ellopják értékeit.

A sértett kerékpárja

A kerékpáros nem tudott védekezni



A fiú érte utol először a sértettet és a kerékpárra szerelt kosárból ki is vette a férfi szatyrát, amiben pénztárcáját tartotta, benne több mint 10 ezer forint készpénzzel, okmányokkal és mobiltelefonnal. A biciklis tiltakozni próbált, de a fiú úgy meglökte a sértettet, hogy a kerékpárról az úttestre esett. Ekkor csatlakozott a fiúhoz a barátnője, aki a közös menekülésük közben kivette a szatyorból a készpénzt, majd a barátjának adta, míg a többi holmit eldobta.

A letartóztatásban lévő fiút az ügyészség rablás bűntettével és közokirattal visszaélés vétségével vádolja, míg a lánynak lopásért kell felelnie. A Kaposvári Járási Ügyészség Barcsi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a rabló ellen javítóintézeti nevelést indítványozott, míg a barátnővel szemben próbára bocsátás az indítvány.