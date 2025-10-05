Közlekedési baleset
29 perce
Két autó karambolozott a 61-es főúton
Két személyautó karambolozott a 61-es főúton, Pogányszentpéter térségében, a 182-es kilométerszelvény közelében – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. A baleset következtében az egyik gépkocsi lesodródott az útról. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.
