Két autó karambolozott a 61-es főúton

Két személyautó karambolozott a 61-es főúton, Pogányszentpéter térségében, a 182-es kilométerszelvény közelében – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. A baleset következtében az egyik gépkocsi lesodródott az útról. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.

Borítóképünk illusztráció!