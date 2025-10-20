Tűzeset
Vészriasztás: hatalmas tarlótűz a Balaton mellett
Egy nagyjából héthektáros területen gyulladt meg péntek este a kukoricatarló a Somogysámson és Hollád között található Marótpusztán – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. A helyszínre érkező szőkedencsi önkéntes és a marcali hivatásos tűzoltók oltották a lángokat, a rajok vízsugarakkal, avaroltóval és kéziszerszámokkal avatkoztak be. Tüzet már megékezték, de az utómunkálatok még zajlanak.
