Tűzeset

Vészriasztás: hatalmas tarlótűz a Balaton mellett

Címkék#Hollád#kukoricatarló#hektár#láng

Egy nagyjából héthektáros területen gyulladt meg péntek este a kukoricatarló a Somogysámson és Hollád között található Marótpusztán – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. A helyszínre érkező szőkedencsi önkéntes és a marcali hivatásos tűzoltók oltották a lángokat, a rajok vízsugarakkal, avaroltóval és kéziszerszámokkal avatkoztak be. Tüzet már megékezték, de az utómunkálatok még zajlanak.

Borítóképünk illusztráció! 

 

