október 20., hétfő

Vendel névnap

Baleset

6 perce

Két motoros is megsérült egy súlyos balesetben Siófoknál, szabadnapos tűzoltó mentette meg őket

Sonline.hu
Két motoros is megsérült egy súlyos balesetben Siófoknál, szabadnapos tűzoltó mentette meg őket

Fotó: Szakony Attila

Összeütközött egy személyautó és két motoros vasárnap délután Zamárdi és Siófok között, a 7-es főúton. A baleset során a két motoros súlyos sérüléseket szenvedett, akiknek ellátását két szabadnapos tűzoltó is segítette, majd a mentők kórházba szállították őket. A siófoki hivatásos tűzoltók áramtalanították a sérült járműveket, majd megszüntették a forgalmi akadályt. 

 

