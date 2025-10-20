Baleset
Két motoros is megsérült egy súlyos balesetben Siófoknál, szabadnapos tűzoltó mentette meg őket
Fotó: Szakony Attila
Összeütközött egy személyautó és két motoros vasárnap délután Zamárdi és Siófok között, a 7-es főúton. A baleset során a két motoros súlyos sérüléseket szenvedett, akiknek ellátását két szabadnapos tűzoltó is segítette, majd a mentők kórházba szállították őket. A siófoki hivatásos tűzoltók áramtalanították a sérült járműveket, majd megszüntették a forgalmi akadályt.
