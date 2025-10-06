október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Gondatlanság

1 órája

Kicsapta a fénysorompót mert szomjas volt

Címkék#kormány#autó#sorompó forint

Közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt emeltek vádat egy ötvenes éveiben járó férfival szemben.

Harsányi Miklós

– A férfi augusztusban Kaposújlakon haladt a 610-os számú úton Kaposmérő irányába – derült ki a Somogy Vármegyei Főügyészség hétfői tájékoztatójából. Az út egy „S” kanyaron keresztül halad, miközben keresztezi a Dombóvár-Gyékényes egyvágányú vasúti fővonalat.

A sorompó megrongálásával 7,5 millió forint kárt okozott a vasútnak

A vádlott autójával óvatlanul közelítette meg a vasúti átjárót, a manőver során a jobb oldali első ülés előtt elhelyezett vizes palackért nyúlt, azonban ezzel egy időben a kormányt is jobbra húzta, melynek következtében nekiütközött a vasúti átjárót biztosító, nyitott állapotban lévő sorompó oszlopának, ami az ütközéstől kidőlt.

A sorompó megrongálásával 7,5 millió forint kárt okozott a vasútnak. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését beismerő és megbánó férfival szemben pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.

 

 

