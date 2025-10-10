október 10., péntek

Betörés

56 perce

Kifigyelte, hova rejti a tulaj a kulcsot, azzal jutott be a mosdósi házba

A kaposvári rendőrök üzletszerű lopás miatt indítottak eljárást.

Harsányi Miklós
– A szemfüles tolvaj október 8-án Mosdóson látogatóban volt ismerősénél, és távozásukkor kifigyelte, hogy az óvatlan tulajdonos hova rejtette el a lakáskulcsot – közölte pénteken a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság. – Nem sokkal később visszament és könnyedén bejutott a házba, ahonnan eltulajdonított egy félmillió forintot érő aranyláncot. 

A rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, akit elfogtak és a Kaposvári Rendőrkapitányságra állítottak elő. Megállapították, hogy a férfi a közelmúltban több lopást is elkövetett, ezért a nyomozók a 29 éves kaposkeresztúri lakost üzletszerű lopás bűntett elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.   

 

