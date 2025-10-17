Kigyulladt kisteherautó miatt torlódik az M7-es

Kigyulladt egy kisteherautó motortere az M7-es autópályán, a Székesfehérvár centrum lehajtójánál, a Budapest felé vezető oldalon – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók porral oltó segítségével eloltották a lángokat. A tűzoltók áramtalanították a járművet és egy vízsugárral visszahűtik a felhevült alkatrészeket.

Borítóképünk illusztráció!