Nem akart kocsmába menni, ezért elverte a bűnben fetrengő férfi

Egy huszonéves kadarkúti férfi kocsmalátogatásai alatt többször nem tudott parancsolni az agresszivitásának. 2024 áprilisában felkereste egyik ismerősét, akinek az édesanyja azzal fogadta, hogy a fia alszik és távozzon a lakásból. A hívatlan vendég ennek ellenére bement a sértett szobájába, akit az egyik közeli kocsmába akart invitálni, a másik férfi viszont nem akart elmenni otthonról és kitessékelte a látogatót az udvarból. A vendég visszatért és hátulról meglökte a házigazdát, aki térddel a földre esett. Meg akarta rúgni a sértettet, aki azonban a felső teste felé irányzott rúgás elől elhajolt, így az nem találta el. A látogató ezután még a sértett idős, beteges édesanyját is bántalmazta, mivel a fia segítségére siető asszonytól elvette a nála lévő seprűt, és azzal ráütött a kezére. A sértettek a támadást könnyű sérülésekkel megúszták.

A kocsmatúra helyszíni szemlével ért véget

Verekedés a kocsmalátogatás miatt

Az erőszakos férfi 2024 októberében ismét ittasan randalírozott, ekkor ugyanis az egyik Kadarkút környéki vendéglátóhelyen szóváltásba keveredett egy másik férfival, akit többször, nagy erővel ököllel arcon ütött. Az esetet látták a sértett ismerősei is, akik igyekeztek megfékezni a dühöngőt, de a férfi kiszabadult a fogásukból, és egyikükre még rá is támadt. A sértettnek eltörött az orrcsontja.

A Kaposvári Járási Ügyészség erőszakkal, felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés és más bűncselekmények miatt emelt vádat a támadó ellen. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a jelenleg más ügyben jogerős szabadságvesztés büntetését töltő férfival szemben végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.