október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyomozás

1 órája

Brutális bűncselekménnyel vádolják az interneten egyébként is körözött Danit - tényleg elkövette azt a sok gonoszságot?

Címkék#bűncselekmény#Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság#médiában#körözés alatt álló személy

Egy körözött személy fényképe és személyes adatai jelentek meg a rendőrség hivatalos körözési adatbázisában. Az elfogatóparancs alapján körözött férfiről szóló felhívás az elmúlt napokban egy Facebook-bejegyzés nyomán gyorsan terjedt, több mint 300-an osztották meg a közösségi oldalon.

Brutális bűncselekménnyel vádolják az interneten egyébként is körözött Danit - tényleg elkövette azt a sok gonoszságot?

A közösségi oldalon egy kaposvári felhasználó bejegyzése gyorsan terjedt, amelyben arra kérik a lakosságot, hogy aki felismeri a körözött férfit, az haladéktalanul értesítse a hatóságokat. A posztban súlyos bűncselekmény gyanúját is említik, azonban ezek az állítások nem hivatalos információk, a rendőrség részéről egyelőre nem történt megerősítés. 

A körözött férfit testi sértésért körözik
A körözött férfit testi sértésért körözik Fotó: AI 

Körözött férfi fotója terjed a közösségi médiában, a rendőrség hivatalos adatbázisában is szerepel

A rendőrség körözési oldalán közzétett adatok szerint a férfi ellen elfogatóparancs alapján körözést rendeltek el. A Facebookon keringő bejegyzés október 4-én került fel, és gyorsan terjedni kezdett, több mint 350-en osztották meg. 

Mivel a rendőrségi körözés és a közösségi médiában megjelent poszt két külön ügy, megkerestük a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságot az ügy pontosításával kapcsolatban. Amint válasz érkezik, frissítjük cikkünket.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu