1 órája
Brutális bűncselekménnyel vádolják az interneten egyébként is körözött Danit - tényleg elkövette azt a sok gonoszságot?
Egy körözött személy fényképe és személyes adatai jelentek meg a rendőrség hivatalos körözési adatbázisában. Az elfogatóparancs alapján körözött férfiről szóló felhívás az elmúlt napokban egy Facebook-bejegyzés nyomán gyorsan terjedt, több mint 300-an osztották meg a közösségi oldalon.
A közösségi oldalon egy kaposvári felhasználó bejegyzése gyorsan terjedt, amelyben arra kérik a lakosságot, hogy aki felismeri a körözött férfit, az haladéktalanul értesítse a hatóságokat. A posztban súlyos bűncselekmény gyanúját is említik, azonban ezek az állítások nem hivatalos információk, a rendőrség részéről egyelőre nem történt megerősítés.
Körözött férfi fotója terjed a közösségi médiában, a rendőrség hivatalos adatbázisában is szerepel
A rendőrség körözési oldalán közzétett adatok szerint a férfi ellen elfogatóparancs alapján körözést rendeltek el. A Facebookon keringő bejegyzés október 4-én került fel, és gyorsan terjedni kezdett, több mint 350-en osztották meg.
Mivel a rendőrségi körözés és a közösségi médiában megjelent poszt két külön ügy, megkerestük a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságot az ügy pontosításával kapcsolatban. Amint válasz érkezik, frissítjük cikkünket.