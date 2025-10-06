Brutális bűncselekménnyel vádolják az interneten egyébként is körözött Danit - tényleg elkövette azt a sok gonoszságot?

A közösségi oldalon egy kaposvári felhasználó bejegyzése gyorsan terjedt, amelyben arra kérik a lakosságot, hogy aki felismeri a körözött férfit, az haladéktalanul értesítse a hatóságokat. A posztban súlyos bűncselekmény gyanúját is említik, azonban ezek az állítások nem hivatalos információk, a rendőrség részéről egyelőre nem történt megerősítés.

A körözött férfit testi sértésért körözik Fotó: AI

Körözött férfi fotója terjed a közösségi médiában, a rendőrség hivatalos adatbázisában is szerepel

A rendőrség körözési oldalán közzétett adatok szerint a férfi ellen elfogatóparancs alapján körözést rendeltek el. A Facebookon keringő bejegyzés október 4-én került fel, és gyorsan terjedni kezdett, több mint 350-en osztották meg.