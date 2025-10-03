Lakóház gyulladt ki a településen – több egység vonult a helyszínre

Péntek délelőtt kigyulladt egy családi ház Kőkúton, az Arany János utcában. A lángok megfékezésére a szigetvári hivatásos és a kadarkúti önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik két vízsugárral kezdték meg az oltást. A munkálatokat a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is irányítja. Az eset körülményeit vizsgálják.