Tűzeset
44 perce
Lakóház gyulladt ki a településen – több egység vonult a helyszínre
Fotó: Lang Róbert
Péntek délelőtt kigyulladt egy családi ház Kőkúton, az Arany János utcában. A lángok megfékezésére a szigetvári hivatásos és a kadarkúti önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik két vízsugárral kezdték meg az oltást. A munkálatokat a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is irányítja. Az eset körülményeit vizsgálják.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre