október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

52 perce

Letarolta a kisbusz a kis Peugeot-ot Balatonszárszón - megdöbbentő fotók a helyszínről

Címkék#Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#kisbusz#Balatonszárszó

Harsányi Miklós

– Balesetet szenvedett egy személygépkocsi, egy kisbusz és egy traktor Balatonszárszón, a Kossuth Lajos utcában – közölte a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI).

A személyautó sofőrjét kórházba szállították 
Fotó: Siófok HTP

A siófoki hivatásos és a balatonföldvári önkéntes tűzoltók végezték a műszaki mentést, áramtalanították a járműveket, majd megszüntették a forgalmi akadályt. A balesetben a személyautó vezetője sérült meg, őt a mentők kórházba szállították. 

Egy traktor is érintett volt a balesetben
Fotó: Siófok HTP
Hármas karambol történt Balatonszárszón 
Fotó: Siófok HTP
Súlyos baleset történt
Fotó: Siófok HTP

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu