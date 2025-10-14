Letarolta a kisbusz a kis Peugeot-ot Balatonszárszón - megdöbbentő fotók a helyszínről

– Balesetet szenvedett egy személygépkocsi, egy kisbusz és egy traktor Balatonszárszón, a Kossuth Lajos utcában – közölte a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI).

A személyautó sofőrjét kórházba szállították

Fotó: Siófok HTP

A siófoki hivatásos és a balatonföldvári önkéntes tűzoltók végezték a műszaki mentést, áramtalanították a járműveket, majd megszüntették a forgalmi akadályt. A balesetben a személyautó vezetője sérült meg, őt a mentők kórházba szállították.

Egy traktor is érintett volt a balesetben

Fotó: Siófok HTP