2 órája
Éjszaka betört a kaposvári Lidl-be, most keresik a rendőrök
Azt nem tudni, hogy mi motiválta abban, hogy éjszaka bemenjen az áruházba. Egy vélhetően külföldi férfi rongálhatta meg a kaposvári Lidl ajtaját, keresik a rendőrök.
A felvételen látható, vélhetően külföldi férfi 2025. augusztus 30-án éjszaka Kaposváron megrongálta az egyik Bereczk Sándor utcai áruház bejáratának nyitószerkezetét, közölte a rendőrség, vagyis az akkor értelemszerűen bezárt Lidlbe akart bejutni. Rongálás miatt indítottak eljárást ellene.
Keresik a Lidlbe behatolni akaró férfit
A rendőrség várja mindazok jelentkezését, akik a történtekkel, vagy a felvételen látható személlyel kapcsolatban információval rendelkeznek. Jelentkezni lehet személyesen a kaposvári rendőrkapitányság bűnügyi osztályán, a Szent Imre utca 12. szám alatt, vagy hívják a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központját a 06 82/ 502-700 telefonszámon, illetve névtelenségük megőrzésük mellett tehetnek bejelentést az ingyenesen hívható 06 80/ 555-111 „Telefontanú” zöld számán, továbbá a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.