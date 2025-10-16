Miközben érte küzdöttek, rátámadt egy mentőápolóra a részeg nyugdíjas

A mentősök, köztük a mentőápolóként dolgozó sértett a helyszínen megkezdték az idős férfi ellátást, mert az erősen ittas nyugdíjas rosszul lett. Rosszulléte miatt riasztották a mentőket Siófokon 2025 februárjában. Azonban az idős férfi az esetkocsiban hirtelen agresszívé vált, és megütötte a tőle adatokat kérő sértett alkarját, miközben trágár szavakkal szitkozódva kiabált.

A mentőápolóra támadt az idős férfi

Fotóillusztráció: MW

Combon rúgta a mentőápolót

A mentősök rendőri segítséget kértek a helyszínre, akiknek a jelenlétében a sértett végül meg tudta vizsgálni az ittas embert, és a férfi kórházba szállítása mellett döntött. Az induláskor azonban a férfi a biztonsági övet megpróbálta kikapcsolni, majd hirtelen nagy erővel combon rúgta a mentőápolót, aki hátraesett a mentőautóban.

A gépkocsivezető ekkor rögtön segítséget kért a még mindig a közelben tartózkodó rendőröktől, akiknek a felügyelete mellett végül kórházba szállították az ittas férfit.

A Siófoki Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat a hetvenes éveiben járó férfi ellen, aki előbb megütötte, majd megrúgta a segítségére siető mentőápolót. Az ügyészség a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.