Erőszakos viselkedés

45 perce

Miközben érte küzdöttek, rátámadt egy mentőápolóra a részeg nyugdíjas

Címkék#erőszak#mentőápoló#rendőr

Adatokat kértek a részegtől az esetkocsiban, aki ettől agresszívvá vált. Az ittas, hetvenéves férfi rátámadt a mentőápolóra.

Kovács Gábor László

A mentősök, köztük a mentőápolóként dolgozó sértett a helyszínen megkezdték az idős férfi ellátást, mert az erősen ittas nyugdíjas rosszul lett. Rosszulléte miatt riasztották a mentőket Siófokon 2025 februárjában. Azonban az idős férfi az esetkocsiban hirtelen agresszívé vált, és megütötte a tőle adatokat kérő sértett alkarját, miközben trágár szavakkal szitkozódva kiabált. 

A mentőápolóra támadt az idős férfi
A mentőápolóra támadt az idős férfi
Fotóillusztráció: MW

Combon rúgta a mentőápolót

A mentősök rendőri segítséget kértek a helyszínre, akiknek a jelenlétében a sértett végül meg tudta vizsgálni az ittas embert, és a férfi kórházba szállítása mellett döntött. Az induláskor azonban a férfi a biztonsági övet megpróbálta kikapcsolni, majd hirtelen nagy erővel combon rúgta a mentőápolót, aki hátraesett a mentőautóban. 
A gépkocsivezető ekkor rögtön segítséget kért a még mindig a közelben tartózkodó rendőröktől, akiknek a felügyelete mellett végül kórházba szállították az ittas férfit. 
A Siófoki Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat a hetvenes éveiben járó férfi ellen, aki előbb megütötte, majd megrúgta a segítségére siető mentőápolót. Az ügyészség a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

 

