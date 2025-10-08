Amikor kilopta a somogybabodi telepről, még munkagép volt, néhány órával később már fémhulladék

Közös munkával elloptak egy homokrakodó munkagépet, és fémhulladékként értékesítették a Balaton közelében. Egy férfi anyagi nehézségekkel küzdött 2023 márciusában, ezért elhatározta, hogy bűncselekmény elkövetésével jut pénzhez. Alkalmi munkái révén helyismerettel rendelkezett azon a somogybabodi telephelyen, ahonnan egy egymillió forint értékű munkagépet lopott el úgy, hogy azt hamis adásvételi szerződéssel egy kaposvári Méh-telepre vitette. Az iratokon tulajdonosként szerepelt.

Az átvevő 300 ezer forintot ajánlott fel a munkagépért, azonban a telep szabályai szerint egy embernek készpénzben egyidejűleg 100 ezer forintnál nem adhattak ki többet. Azért, hogy a 300 ezer forintos vételár egyben a férfihoz kerülhessen, az értékesítésnél a rokonai is segítettek, mivel mindhármuk szintén tulajdonosként tüntette fel magát a hulladékgazdálkodó felé felhasznált vételi jegyeken, így az összeget háromfelé lehetett osztani.

A Fonyódi Járási Ügyészség lopás és magánokirat-hamisítás miatt nyújtott be vádiratot ellenük. Az ügyészség a Fonyódi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a lopást is megvalósító vádlott ellen felfüggesztett börtönbüntetést, társaival szemben próbára bocsátást indítványozott.