Lopás

Amikor kilopta a somogybabodi telepről, még munkagép volt, néhány órával később már fémhulladék

Címkék#munkagép#fémhulladék#baleset

Az értékesítésnél a rokonok is segítettek. Ellopták a munkagépet, aztán eladták a fémtelepen.

Kovács Gábor László
Közös munkával elloptak egy homokrakodó munkagépet, és fémhulladékként értékesítették a Balaton közelében. Egy férfi anyagi nehézségekkel küzdött 2023 márciusában, ezért elhatározta, hogy bűncselekmény elkövetésével jut pénzhez. Alkalmi munkái révén helyismerettel rendelkezett azon a somogybabodi telephelyen, ahonnan egy egymillió forint értékű munkagépet lopott el úgy, hogy azt hamis adásvételi szerződéssel egy kaposvári Méh-telepre vitette. Az iratokon tulajdonosként szerepelt. 

 Elvitték a munkagépet, hamis iratokkal

Az átvevő 300 ezer forintot ajánlott fel a munkagépért, azonban a telep szabályai szerint egy embernek készpénzben egyidejűleg 100 ezer forintnál nem adhattak ki többet. Azért, hogy a 300 ezer forintos vételár egyben a férfihoz kerülhessen, az értékesítésnél a rokonai is segítettek, mivel mindhármuk szintén tulajdonosként tüntette fel magát a hulladékgazdálkodó felé felhasznált vételi jegyeken, így az összeget háromfelé lehetett osztani. 

A Fonyódi Járási Ügyészség lopás és magánokirat-hamisítás miatt nyújtott be vádiratot ellenük. Az ügyészség a Fonyódi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a lopást is megvalósító vádlott ellen felfüggesztett börtönbüntetést, társaival szemben próbára bocsátást indítványozott. 

 

