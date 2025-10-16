Nagy a baj: árokba sodródott egy autó a 76-os úton, tűzoltókat riasztottak a helyszínre

– Árokba hajtott egy személygépkocsi a 76-os főút 7-es kilométerszelvényénél, Balatonszentgyörgy térségében, a balatonberényi elágazás közelében – tájékoztatott csütörtök délután a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI). A keszthelyi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járművet.

A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek.