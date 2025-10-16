Baleset
49 perce
Nagy a baj: árokba sodródott egy autó a 76-os úton, tűzoltókat riasztottak a helyszínre
– Árokba hajtott egy személygépkocsi a 76-os főút 7-es kilométerszelvényénél, Balatonszentgyörgy térségében, a balatonberényi elágazás közelében – tájékoztatott csütörtök délután a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI). A keszthelyi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járművet.
A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre