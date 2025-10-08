október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sávlezárás

1 órája

Nagy a baj: három autó összeütközött az M7-esen, a sávlezárás miatt több kilométeres torlódás

Címkék#autópálya#Útinform#baleset

Harsányi Miklós
Nagy a baj: három autó összeütközött az M7-esen, a sávlezárás miatt több kilométeres torlódás

Fotó: Szakony Attila

– Az M7-es autópályán Budapest felé, Budaörs térségében három személygépkocsi ütközött össze – közölte szerdán az Útinform. – A 8-as km-nél a külső sávot zárták le. A torlódás 1-2 km-es.

Az Útinform arról is beszámolt: az M0-s autóúton, déli szektorban, Szigetszentmiklós térségében az M5-ös autópálya felé vezető oldalon baleset történt. A 19-es km-nél a két belső sávot lezárták, a forgalom egy sávon tud haladni. A torlódás közel 5 km-es.

Erős a forgalom, sokan haladnak a Budapest környéki utakon. Lassulásra, valamint torlódásra kell számítani a főváros felé: az M2-es autóúton Dunakeszitől,  az M3-as autópályán Mogyorós és Bag között, és a bevezető szakaszon, az M4-es autóúton Üllő környékén, ami miatt nehezen lehet felhajtani az autóútra Gyömrő felől,
- a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,  a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között,  és az 51-es főúton Dunaharasztinál.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu