Nagy a baj: három autó összeütközött az M7-esen, a sávlezárás miatt több kilométeres torlódás

– Az M7-es autópályán Budapest felé, Budaörs térségében három személygépkocsi ütközött össze – közölte szerdán az Útinform. – A 8-as km-nél a külső sávot zárták le. A torlódás 1-2 km-es.

Az Útinform arról is beszámolt: az M0-s autóúton, déli szektorban, Szigetszentmiklós térségében az M5-ös autópálya felé vezető oldalon baleset történt. A 19-es km-nél a két belső sávot lezárták, a forgalom egy sávon tud haladni. A torlódás közel 5 km-es.

Erős a forgalom, sokan haladnak a Budapest környéki utakon. Lassulásra, valamint torlódásra kell számítani a főváros felé: az M2-es autóúton Dunakeszitől, az M3-as autópályán Mogyorós és Bag között, és a bevezető szakaszon, az M4-es autóúton Üllő környékén, ami miatt nehezen lehet felhajtani az autóútra Gyömrő felől,

- a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, és az 51-es főúton Dunaharasztinál.