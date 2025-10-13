Közlekedési baleset
1 órája
Nagy a baj, személyautó, kisbusz és traktor karambolozott Balatonszárszón
– Ráfutásos balesetet szenvedett egy személygépkocsi, egy kisbusz és egy traktor Balatonszárszón, a Kossuth Lajos utcában, a Gyulai Pál utca mellett – közölte hétfő délután a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI). – A siófoki hivatásos és balatonföldvári önkéntes tűzoltók műszaki mentést végeznek, amely során áramtalanítják a járműveket.
Az érintett szakaszon félpályás útlezárás van érvényben.
Borítóképünk illusztráció!
