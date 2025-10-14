október 14., kedd

Nagy volt a riadalom a somogyvári családi házban, a gázszolgáltató is kivonult

Címkék#szén-monoxid érzékelő#szén-monoxid#gáz

Bejelzett a szén-monoxid-érzékelő Somogyváron egy Park utcai ingatlanban. A jelzésre a marcali hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltókat is riasztották. Az egységek méréseket végeztek és kimutatták a mérgező gáz jelenlétét. A helyszínen a gázszolgáltató szakemberei egy gázkazánt kizártak a lakossági szolgáltatásból. 

 

 

