Riasztás
1 órája
Nagy volt a riadalom a somogyvári családi házban, a gázszolgáltató is kivonult
Bejelzett a szén-monoxid-érzékelő Somogyváron egy Park utcai ingatlanban. A jelzésre a marcali hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltókat is riasztották. Az egységek méréseket végeztek és kimutatták a mérgező gáz jelenlétét. A helyszínen a gázszolgáltató szakemberei egy gázkazánt kizártak a lakossági szolgáltatásból.
