Baleset
2 órája
Ne menj most a Táncsics gimi felé, baleset okoz dugót
összeütközött két autó a Kaposváron a csúcsidőszakban.
Baleset történt Kaposváron, a Szent Imre utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésétől néhány száz méterre, a Táncsics Mihály Gimnáziummal szemben. Információink szerint személyi sérülés nem történt, ugyanakkor a forgalom jelentősen lelassult a helyszínen. A rendőrök a nagyobb torlódás elkerülése érdekében elterelik a járműveket a környező utcákba, erősítette meg Batta Zsolt Iván, a somogyi rendőrség sajtószóvívője.
