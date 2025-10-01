Ne menj most a Táncsics gimi felé, baleset okoz dugót

Baleset történt Kaposváron, a Szent Imre utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésétől néhány száz méterre, a Táncsics Mihály Gimnáziummal szemben. Információink szerint személyi sérülés nem történt, ugyanakkor a forgalom jelentősen lelassult a helyszínen. A rendőrök a nagyobb torlódás elkerülése érdekében elterelik a járműveket a környező utcákba, erősítette meg Batta Zsolt Iván, a somogyi rendőrség sajtószóvívője.