Baleset

2 órája

Címkék#autó#rendőrség#baleset

Négy autó is összetört a kaposvári balesetben

Fotó: Vida Márton Péter

Négy autó ütközött Kaposváron a 48-as Ifjúság útja és a Hunyadi utca kereszteződésénél szombaton dél körül. A somogyi rendőrség tájékoztatása alapján anyagi káros, ráfutásos baleset történt a négysávos úton. Személyi sérülés nem történt, számolt be róla Orbán Zoltán a somogyi rendőrség sajtóreferense. Az érintett szakaszon forgalomkorlátozás mellett zavartalanul halad a forgalom.

 

