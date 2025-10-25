Négy autó is összetört a kaposvári balesetben

Négy autó ütközött Kaposváron a 48-as Ifjúság útja és a Hunyadi utca kereszteződésénél szombaton dél körül. A somogyi rendőrség tájékoztatása alapján anyagi káros, ráfutásos baleset történt a négysávos úton. Személyi sérülés nem történt, számolt be róla Orbán Zoltán a somogyi rendőrség sajtóreferense. Az érintett szakaszon forgalomkorlátozás mellett zavartalanul halad a forgalom.