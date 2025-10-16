A pincér mentette meg egy nő életét a balatoni étteremben, felfigyelt a kézjelzésére

A vacsora közben az egyik nő egy óvatlan pillanatban a pincér figyelmét kereste, majd a világszerte ismert néma segélykérő mozdulattal jelezte, hogy segítségre van szüksége. A pincér azonnal felismerte a jelzést, és tudta, mit kell tennie: előbb a kollégáját értesítette, aki ezután feltűnés nélkül hívta a rendőrséget.

Életet menthet ha ismerjük a néma segélykérő mozdulatot Forrás: ÉFOÉSZ

A néma segélykérő mozdulat és a pincér figyelmessége megmentette a nőt

A körzeti megbízottak rövid időn belül megérkeztek, és az étteremben igazoltatták a társaság tagjait. Az intézkedés közben a nő a mosdóba ment, ahol lehetőséget kapott arra, hogy négyszemközt beszéljen az egyik rendőrnővel. Ott elmondta, hogy valóban segítségre szorul, mert a volt párja – akivel együtt érkezett a vacsorára – korábban fizikailag bántalmazta őt.

A rendőrök azonnal intézkedtek: a 35 éves férfit elfogták és előállították a Fonyódi Rendőrkapitányságra. A nyomozás során kiderült, hogy a bántalmazás nem Balatonbogláron, hanem Sárkeresztúron, Fejér vármegyében történt. A somogyi és a fehérvári rendőrök ezután összehangoltan dolgoztak: a Sárbogárdi Rendőrkapitányság munkatársai átvették az ügyet, büntetőeljárást indítottak, az agresszív férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

A balatonboglári pincér gyors reakciójának és a rendőrség összehangolt munkájának köszönhetően a nő biztonságba került – és ismét bebizonyosodott, hogy a néma segélykérés akár életet is menthet.