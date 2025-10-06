Ő lesz a kaposvári parkolás Houdinije - de rendben van ez így?

A napokban egy kicsi, szürke Toyota, pontosabban annak gazdája mert nagyot álmodni: beparkolt a Zárda utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésének közepébe. Roppant ötletes, hiszen körülbelül megvan az öt méter a zebráktól, nincs felfestve a fizetős zóna sem (ráadásul az autó feneke a drágábba lóg, az eleje meg az olcsóbba). Attól az apró ténytől eltekintve, hogy a kereszteződés közepén állt meg, mint dél-olasz kisvárosban, egészen szolidan púposkodik a helyen.

Ha egy alkalomról lenne szó, fel sem tűnt volna nekünk. De mostanra rendszer lett belőle...

Ez az utca nem is olyan rég heverte még csak ki a Jazz-es hölgy parkolásait, és lám, akadt mindjárt trónkövetelője...