Rossz szokásaink

Ő lesz a kaposvári parkolás Houdinije - de rendben van ez így?

Kaposváron a belvárosi övezetben szinte mindenhol fizetős parkolókban tudunk csak megállni. Szinte.

A napokban egy kicsi, szürke Toyota, pontosabban annak gazdája mert nagyot álmodni: beparkolt a Zárda utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésének közepébe. Roppant ötletes, hiszen körülbelül megvan az öt méter a zebráktól, nincs felfestve a fizetős zóna sem (ráadásul az autó feneke a drágábba lóg, az eleje meg az olcsóbba). Attól az apró ténytől eltekintve, hogy a kereszteződés közepén állt meg, mint dél-olasz kisvárosban, egészen szolidan púposkodik a helyen.

Ha egy alkalomról lenne szó, fel sem tűnt volna nekünk. De mostanra rendszer lett belőle... 

Ez az utca nem is olyan rég heverte még csak ki a Jazz-es hölgy parkolásait, és lám, akadt mindjárt trónkövetelője...

 

