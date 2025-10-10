Ritka kincsre talált a neten, csak épp nem kapta meg

Az online csaló 2024 október végétől az őrizetbe vételéig, mintegy három hónapon keresztül az egyik internetes közösségi oldalon több tematikus csoportban különböző álneveken hirdetett kedvező áron ritka, szezonális, vagy éppen sokak által keresett termékeket.

Dióbelet is árult az online csaló

Dióbelet és vasúti menetrendet is kínált eladásra az online csaló

Különböző csoportokban a dióbéltől kezdve a ritka vasúti menetrendeken keresztül a jógaszőnyegig széles választékban kínálta a termékeit, amikkel valójában sosem rendelkezett. A hirdetésre jelentkező sértettek a férfi kérésének megfelelően a megrendeléskor előre kifizették a termék vételárát, a postaköltséget, vagy azok egy-egy részletét, azonban a termékeket nem kapták meg, illetve az átutalt összeget sem kapták vissza.

Őrizetbe vételéig 76 sértettet ejtett tévedésbe, akiknek összesen több mint másfél millió forint összegű kárt okozott. A legrosszabbul járt sértett 70 ezer forintot meghaladó összeget fizetett ki a nem létező dióbélért.

A Marcali Járási Ügyészség kisebb kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a huszonéves férfi ellen. Az ügyészség a Marcali Járásbíróságra benyújtott vádiratában a vádlott ellen felfüggesztett börtönbüntetés és vagyonelkobzás kiszabására, valamint pártfogó felügyelet elrendelése tett indítványt.