Baleset
3 órája
Órákig állt a forgalom a sávban: két autó ütközött össze az M7-esen
Fotó: Szakony Attila
Két gépkocsi ütközött össze az M7-es autópálya 170-es kilométerszelvényénél, Balatonújlak térségében, a Nagykanizsa felé vezető irányban szombaton késő este. A marcali hivatásos tűzoltók és a társhatóságok kezdték meg a helyszíni munkálatokat. A baleset miatt egy sávon haladt a forgalom az érintett pályaszakaszon.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre