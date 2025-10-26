október 26., vasárnap

Baleset

1 órája

Órákig állt a forgalom a sávban: két autó ütközött össze az M7-esen

Címkék#m7#autópálya#Balatonújlak

Fotó: Szakony Attila

Két gépkocsi ütközött össze az M7-es autópálya 170-es kilométerszelvényénél, Balatonújlak térségében, a Nagykanizsa felé vezető irányban szombaton késő este. A marcali hivatásos tűzoltók és a társhatóságok kezdték meg a helyszíni munkálatokat. A baleset miatt egy sávon haladt a forgalom az érintett pályaszakaszon.

 

