1 órája
Órákra megbénította a forgalmat a tragédia
Egy 65 éves sofőr ismeretlen okokból elvesztette az uralmat a járműve felett, s egy műszaki hibás kamionnak ütközött a 8119-es úton.
Órákra megbénult a forgalom pár nappal ezelőtt Tatán és környékén, miután több autó is ütközött a 8119-es úton. A Kemma.hu a rendőrségtől megtudta, hogy miért történt a súlyos baleset. A rendőrség részletes tájékoztatása szerint egy 65 éves környei férfi Opel Astrájával indult el Tata irányából Környe felé, amikor eddig ismeretlen okból elveszítette uralmát a járműve felett: előbb egy műszaki hiba miatt félrehúzódva várakozó járműszerelvénynek ütközött, majd a szembejövő sávba sodródva két másik autót is magával sodort. A baleset következtében három jármű roncsolódott össze, órákig állt a forgalom.
A súlyos baleset láncreakciószerűen történt és összesen négy járművet is érintett. A balesetről készült további fotók és részletek a Kemma.hu oldalon érhetők el.