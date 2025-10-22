október 22., szerda

Közlekedési baleset

54 perce

Órákra megbénította a forgalmat a tragédia

Egy 65 éves sofőr ismeretlen okokból elvesztette az uralmat a járműve felett, s egy műszaki hibás kamionnak ütközött a 8119-es úton.

Órákra megbénult a forgalom pár nappal ezelőtt Tatán és környékén, miután több autó is ütközött a 8119-es úton. A Kemma.hu a rendőrségtől megtudta, hogy miért történt a súlyos baleset. A rendőrség részletes tájékoztatása szerint egy 65 éves környei férfi Opel Astrájával indult el Tata irányából Környe felé, amikor eddig ismeretlen okból elveszítette uralmát a járműve felett: előbb egy műszaki hiba miatt félrehúzódva várakozó járműszerelvénynek ütközött, majd a szembejövő sávba sodródva két másik autót is magával sodort. A baleset következtében három jármű roncsolódott össze, órákig állt a forgalom. 

Súlyos baleset történt a 8119-es úton
Fotó: Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

A súlyos baleset láncreakciószerűen történt és összesen négy járművet is érintett. A balesetről készült további fotók és részletek a Kemma.hu oldalon érhetők el.

 

 

