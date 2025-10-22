Órákra megbénította a forgalmat a tragédia

Órákra megbénult a forgalom pár nappal ezelőtt Tatán és környékén, miután több autó is ütközött a 8119-es úton. A Kemma.hu a rendőrségtől megtudta, hogy miért történt a súlyos baleset. A rendőrség részletes tájékoztatása szerint egy 65 éves környei férfi Opel Astrájával indult el Tata irányából Környe felé, amikor eddig ismeretlen okból elveszítette uralmát a járműve felett: előbb egy műszaki hiba miatt félrehúzódva várakozó járműszerelvénynek ütközött, majd a szembejövő sávba sodródva két másik autót is magával sodort. A baleset következtében három jármű roncsolódott össze, órákig állt a forgalom.

Súlyos baleset történt a 8119-es úton

Fotó: Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság